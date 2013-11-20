路透专访：日本还需消除对欧非贸易壁垒--欧盟贸易执委

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透东京11月20日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示，在明年4月对欧盟-日本贸易谈判进行决定性评估之前，日本还需要消除对欧盟企业的非关税壁垒。
日本和欧盟去年4月启动的贸易谈判，是全球最为雄心勃勃的贸易谈判之一。不过此项谈判遭到了欧盟汽车厂商的反对，其担心若不能改善对日本市场的进入，那么欧盟本土市场将面临更为激烈的竞争。
卡瑞德古特表示，为了消除这类担忧，欧盟和日本已同意就消除这类壁垒和为欧盟企业在铁路合同招标方面创造公平竞争环境设定“路线图”。
卡瑞德古特在一欧盟日本领导人东京会议的间隙，接受了路透的采访。他表示：“在非关税措施方面，已找到了许多解决办法。其它问题则仅仅在步骤方面取得了进展，还没有包括内容进展，因此在一年的最后期限到来前还有事情要做。”
“在铁路方面，我得承认还有许多事情要做。”
不过卡瑞德古特表示，在三轮磋商之后，他认为日本确在认真对待开放市场。
“市场开放对日本来说是历史性的一步。”
“显然仍有许多事情要做。进展有的地方有，有的地方没有，不过我认为他们对开放市场和推动这项协议有真实的意愿和决心。”(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币