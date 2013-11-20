路透专访：日本还需消除对欧非贸易壁垒--欧盟贸易执委

路透东京11月20日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示，在明年4月对欧盟-日本贸易谈判进行决定性评估之前，日本还需要消除对欧盟企业的非关税壁垒。

日本和欧盟去年4月启动的贸易谈判，是全球最为雄心勃勃的贸易谈判之一。不过此项谈判遭到了欧盟汽车厂商的反对，其担心若不能改善对日本市场的进入，那么欧盟本土市场将面临更为激烈的竞争。

卡瑞德古特表示，为了消除这类担忧，欧盟和日本已同意就消除这类壁垒和为欧盟企业在铁路合同招标方面创造公平竞争环境设定“路线图”。

卡瑞德古特在一欧盟日本领导人东京会议的间隙，接受了路透的采访。他表示：“在非关税措施方面，已找到了许多解决办法。其它问题则仅仅在步骤方面取得了进展，还没有包括内容进展，因此在一年的最后期限到来前还有事情要做。”

“在铁路方面，我得承认还有许多事情要做。”

不过卡瑞德古特表示，在三轮磋商之后，他认为日本确在认真对待开放市场。

“市场开放对日本来说是历史性的一步。”

“显然仍有许多事情要做。进展有的地方有，有的地方没有，不过我认为他们对开放市场和推动这项协议有真实的意愿和决心。”(完)