《分析》美国零售商的假日折扣战即将开打，利润下降亦在所不惜

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
这将影响到一般美国人、甚至购物大户们打算在假日购物季掏出多少钱。根据Ipsos调查，61%的购物者在2013年购物季计划消费低于500美元，2012年这个比例为57%；18%的人想花费500-1,000美元，而2012年时为22%；和去年相比，计划支出1,000美元以上的人数稍稍下降。
这些受访者中，约三分之一准备减少购买玩具、衣服和电子设备。仅有14%的人计划增加电子设备消费，13%的人预计将花更多钱在玩具和衣服。珠宝销售可能下滑最大，近40%的消费者预计今年将减少购买，只有3%的人表示会增加投入。
“考虑到经济现状，大家都希望能捡到便宜，”俄亥俄州哥伦布41岁的簿记员Andrea Smith表示。她计划给女儿和儿子分别添置一台新缝纫机和相机，但她希望只花400美元左右，这是她去年大量采购礼物时花费的一半。
BDO的Vaughn预计，即便商家打折，购物者也会尽量等到折扣更低时出手。该调查显示，约一半的购物者还没有开始采购，27%的人采购计划完成不到四分之一，5%的人已经结束了采购。
**富人也爱打折**
当然，并非所有购物者都苦恼。由于美国股市今年上涨逾20%和房价攀升，更为富裕的美国人看似在这个节假日的消费意愿更强--这对零售商来说是好消息。
据AlixPartners以美国统计局数据估算，年收入7万美元及以上者占美国家庭的33%，但其消费力占整体支出的45%。年收入3万美元以下的人也占美国家庭三分之一，但支出仅占约19%。
不过，即使富人也坚持要到低价再出手。
“好消息是，高收入消费者感觉不错，将会消费更多，”Bassuk称。
“坏消息是，他们仍然很受价值驱动...希望买得划算，”他称。
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币