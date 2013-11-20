《分析》美国零售商的假日折扣战即将开打，利润下降亦在所不惜

这将影响到一般美国人、甚至购物大户们打算在假日购物季掏出多少钱。根据Ipsos调查，61%的购物者在2013年购物季计划消费低于500美元，2012年这个比例为57%；18%的人想花费500-1,000美元，而2012年时为22%；和去年相比，计划支出1,000美元以上的人数稍稍下降。

这些受访者中，约三分之一准备减少购买玩具、衣服和电子设备。仅有14%的人计划增加电子设备消费，13%的人预计将花更多钱在玩具和衣服。珠宝销售可能下滑最大，近40%的消费者预计今年将减少购买，只有3%的人表示会增加投入。

“考虑到经济现状，大家都希望能捡到便宜，”俄亥俄州哥伦布41岁的簿记员Andrea Smith表示。她计划给女儿和儿子分别添置一台新缝纫机和相机，但她希望只花400美元左右，这是她去年大量采购礼物时花费的一半。

BDO的Vaughn预计，即便商家打折，购物者也会尽量等到折扣更低时出手。该调查显示，约一半的购物者还没有开始采购，27%的人采购计划完成不到四分之一，5%的人已经结束了采购。

**富人也爱打折**

当然，并非所有购物者都苦恼。由于美国股市今年上涨逾20%和房价攀升，更为富裕的美国人看似在这个节假日的消费意愿更强--这对零售商来说是好消息。

据AlixPartners以美国统计局数据估算，年收入7万美元及以上者占美国家庭的33%，但其消费力占整体支出的45%。年收入3万美元以下的人也占美国家庭三分之一，但支出仅占约19%。

不过，即使富人也坚持要到低价再出手。

“好消息是，高收入消费者感觉不错，将会消费更多，”Bassuk称。