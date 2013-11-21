台湾货币市场：11月21日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北11月21日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,027.90亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆(万亿)6,857.35亿台币 ：
11/22 914.70亿台币
11/25 2,006.00亿台币
11/26 836.50亿台币
11/27 569.00亿台币
11/28 3,323.85亿台币
11/29 3,628.60亿台币
12/02 3,998.20亿台币
12/03 1,580.50亿台币
--公债还本付息16.50亿台币
11/24 88甲2期付息16.50亿台币
--国库券到期偿还298.50亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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