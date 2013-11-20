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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 16:09 BJT

台湾数据：10月外销订单表现优于预期，美国接单成长相对强劲

路透台北11月20日 - 台湾经济部周三公布，10月外销订单较上年同期增3.2%，略高于市场预估的成长0.7%，经济部称，受惠手持装置推陈出新，有助资通讯产品订单持稳，且美、欧经济复苏，有助相关供应链接单提升。

地区别方面，经济部表示， 以美国接单年增9%最高，欧洲订单年增7.6%次之，中国的订单年增率则为3.2%。展望下月，台湾经济部对厂商的调查显示，预期11月外销订单金额可能较10月减少。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年10月 2013年9月

外销订单 +3.2% +2.0

路透调查 +0.7% --

订单区域

中国大陆(含港) +3.2% -6.1

美国 +9.0% +7.0

欧洲 +7.6% +15.6

日本 -1.6% -1.4

东协六国 -5.3% -1.4

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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