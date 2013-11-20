《分析师观点》台湾10月外销订单年增率略优于预期，美、欧成长亮眼

路透台北11月20日 - 台湾经济部周三公布，10月外销订单较上年同期增3.2%，远高于市场预估的成长0.7%。经济部称，受惠手持装置推陈出新，有助资通讯产品订单持稳，且美、欧经济复苏，有助相关供应链接单提升。
地区别方面，经济部表示， 以美国接单年增9%最高，欧洲订单年增7.6%次之，中国的订单年增率则为3.2%。展望下月，台湾经济部对厂商的调查显示，预期11月外销订单金额可能较10月减少。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年10月 2013年9月
外销订单 +3.2% +2.0
路透调查 +0.7% --
订单区域
中国大陆(含港) +3.2% -6.1
美国 +9.0% +7.0
欧洲 +7.6% +15.6
日本 -1.6% -1.4
东协六国 -5.3% -1.4
**市场评论**
凯基投顾分析师 蔡耀德：
这个数字看起来是高于预期，但是比较是集中式而不是全面的复苏。电子产品及IC晶片设计较强，主要是美国苹果 9月出货的递延效应至第四季，以及中国的短期需求上扬，但我不觉得这已经形成景气反转的讯号及趋势，因为其他产品并没有跟着上来。
我们预估11月出口订单金额较去年同期应该还是衰退，因为去年的基期较高，整体而言第四季还是中性偏弱。
日盛投顾分析师 蔡素菁：
对大陆与美国的增长幅度优于预估，10月美国政府关门对消费的冲击似乎不大，至于中国还在调整结构，消费是政策主轴。不过先前家电下乡的助益不大，要观察后续的政策效果。我认为第四季全季应该是低度成长，增幅在0-5%。
群益证券分析师徐国安：
10月订单表现较好，主要是因为欧美为了假期销售而提前准备。此外，中国经济调整结构也对订单有所帮助。只不过，订单数字虽优于预期，但是无法改变台湾将下修经济成长率的情况。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收升贬4分，报29.572。
--台股加权股价指数 收低0.67%至8,204.46点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
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**相关背景**
--主计总处8月预估，今年国内生产总值(GDP)年增率为2.31%。不过由于第三季经济成长不如预期，仅达1.58%，11月中旬主计长石素梅表示，11月底时将下修今年经济成长率。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完)
(集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯/曾祥进)