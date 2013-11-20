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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 14:22 BJT

国际油市：布兰特原油升回107美元上方，市场寄望美货币宽松持续

美国12月原油期货上涨0.25美元，报每桶93.59美元，该合约将于周三稍晚到期。昨日收高0.3%，此前一度触及五个半月盘中低位92.43美元。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加51.2万桶，低于路透调查中分析师估计的增加90万桶。

美联储主席贝南克周二表示，联储将在“必要的时期内”维持超宽松货币政策；而且只有在可以确定就业市场将持续改善之后，才会开始缩减购债。

在日内瓦，世界主要国家希望就遏制伊朗核计划达成初步协议，以结束长期对峙格局，并阻止中东战争扩大化的风险。与此同时，美国资深议员敦促奥巴马政府在伊朗核谈判中采取更强硬立场。

投资者仍担心利比亚石油产出，尽管此前该国西部Mellitah港口结束抗议活动后周二恢复原油出口。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王翔琼/李春喜)
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