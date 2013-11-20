国际油市：布兰特原油升回107美元上方，市场寄望美货币宽松持续

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
美国12月原油期货上涨0.25美元，报每桶93.59美元，该合约将于周三稍晚到期。昨日收高0.3%，此前一度触及五个半月盘中低位92.43美元。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加51.2万桶，低于路透调查中分析师估计的增加90万桶。
美联储主席贝南克周二表示，联储将在“必要的时期内”维持超宽松货币政策；而且只有在可以确定就业市场将持续改善之后，才会开始缩减购债。
在日内瓦，世界主要国家希望就遏制伊朗核计划达成初步协议，以结束长期对峙格局，并阻止中东战争扩大化的风险。与此同时，美国资深议员敦促奥巴马政府在伊朗核谈判中采取更强硬立场。
投资者仍担心利比亚石油产出，尽管此前该国西部Mellitah港口结束抗议活动后周二恢复原油出口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王翔琼/李春喜)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币