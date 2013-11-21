中国数据：11月制造业PMI初值降至50.4，自七个月高位回落--汇丰

路透北京11月21日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，11月初值数据降至50.4，低于上月的50.9但仍为今年4月来的次高。

Markit提供的新闻稿并显示，11月制造业新出口订单分项指数初值大幅降至49.4，为三个月低位。上月终值为51.3。

是次PMI预览数据样本采集自11月12-19日之间，终值定于12月2日发布。