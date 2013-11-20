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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 15:12 BJT

表格：德国10月PPI较前月下滑0.2%，较上年同期下降0.7%

路透柏林11月20日 - 德国联邦统计局周三公布，10月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，较上年同期下滑0.7%。

13年10月 13年9月 12年10月

较上月(%) -0.2 +0.3 +0.1

较上年同期(%) -0.7 -0.5 +1.1

指数(基期年为2005) 106.6 106.8 107.4

路透调查预估为10月PPI较前月持平，较上年同期降0.6%。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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