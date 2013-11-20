《热点透视》摩根大通130亿美元和解费用掩盖了金融业法律曝险挑战

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie 编译 隋芬
路透11月20日 - 摩根大通 周二敲定的130亿美元法律和解费用，掩盖了整个银行业面临的更广泛层面的挑战。备受关注的和解协商终于结束，摩根大通执行长迪蒙会很高兴。但大型银行的收入增长仍不乐观，而且由于担心未来遭到惩罚，银行界一贯以来对新业务的热情恐怕会被扼杀。
摩根大通此番和解一系列由美国州与联邦当局提起的抵押贷款相关诉讼，创下数项纪录，其中根据《金融机构改革、复兴与强化法案》所支付的20亿美元罚款金额就是历来的最高。
摩根大通还只是最新一例；监管当局和私人投资者已成功让多家银行为其在金融危机之前的不当行为付出数十亿美元。这种规模的法律曝险是一个相对较新的风险，而且不仅限于摩根大通，股东们需要留心。
大银行的营业收入情况也不太好。在截至9月止的三个月中，摩根大通的营收较上年同期萎缩8%，扣除成本的话情况更差，不计税收与拨备的利润下滑11%。富国银行同期的降幅为12%，花旗集团是5%。
一旦经济加快增长，美国最大型的金融机构确实有充分准备，因为它们的资本充足率不错，而且有很多资金可以投入使用。比如摩根大通的贷款与存款比例只有57%。但银行盈利受到了一系列因素制约，包括经济增长缓慢、对美联储结束宽松货币政策的担心，以及覆盖从抵押贷款到交易等方方面面的监管新规。
到最后，恐怕只有送几个高调的金融高管进监狱，才能平息公众对于他们在2008年金融崩溃中所扮演角色的愤怒。但从股东和经理人的角度，让金融高管们担心高罚款，也许更能使他们在行为上守规矩。这对于整个金融系统也许有利--但可能会抑制短期的回报。
* 背景资料：美国个股：摩根大通与政府达成130亿美元和解，承认虚夸抵押资产质量 。(完) (译文审校 高琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币