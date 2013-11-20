《热点透视》摩根大通130亿美元和解费用掩盖了金融业法律曝险挑战

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 隋芬

路透11月20日 - 摩根大通 周二敲定的130亿美元法律和解费用，掩盖了整个银行业面临的更广泛层面的挑战。备受关注的和解协商终于结束，摩根大通执行长迪蒙会很高兴。但大型银行的收入增长仍不乐观，而且由于担心未来遭到惩罚，银行界一贯以来对新业务的热情恐怕会被扼杀。

摩根大通此番和解一系列由美国州与联邦当局提起的抵押贷款相关诉讼，创下数项纪录，其中根据《金融机构改革、复兴与强化法案》所支付的20亿美元罚款金额就是历来的最高。

摩根大通还只是最新一例；监管当局和私人投资者已成功让多家银行为其在金融危机之前的不当行为付出数十亿美元。这种规模的法律曝险是一个相对较新的风险，而且不仅限于摩根大通，股东们需要留心。

大银行的营业收入情况也不太好。在截至9月止的三个月中，摩根大通的营收较上年同期萎缩8%，扣除成本的话情况更差，不计税收与拨备的利润下滑11%。富国银行同期的降幅为12%，花旗集团是5%。

一旦经济加快增长，美国最大型的金融机构确实有充分准备，因为它们的资本充足率不错，而且有很多资金可以投入使用。比如摩根大通的贷款与存款比例只有57%。但银行盈利受到了一系列因素制约，包括经济增长缓慢、对美联储结束宽松货币政策的担心，以及覆盖从抵押贷款到交易等方方面面的监管新规。

到最后，恐怕只有送几个高调的金融高管进监狱，才能平息公众对于他们在2008年金融崩溃中所扮演角色的愤怒。但从股东和经理人的角度，让金融高管们担心高罚款，也许更能使他们在行为上守规矩。这对于整个金融系统也许有利--但可能会抑制短期的回报。