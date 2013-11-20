中国金融：明年或有中小银行发生挤提、倒闭，监管机构应做好处置预案--官员

路透北京11月20日 - 中央财经领导小组办公室巡视员方星海周三称，明年某个时候，一两家中小型的银行发生挤提、倒闭的可能性很大，央行和银监会应做好处置预案，及时应对，避免风险扩散到整个系统。

方星海在北京举行的财经论坛上以个人名义表示，目前中国金融业存在流动性、利率、资产质量和或有风险这四大风险，且主要集中于银行领域。如果不能及时处置，恐怕将会扩散，形成非常大的不稳定因素，进而影响中国改革和三中全会精神的落实。

“因为过去五年（中国）金融业的资产量，金融业本身负债以及实体经济负债增长都非常快。如果一个国家金融业资产突然一下膨胀很快，特别是负债水平提高的很迅速，这里就会有潜在的一些风险，我们绝对不能掉以轻心。”方星海说。

方星海表示，中国相当一批中小金融机构，特别是中小银行，资金来源大概80%来自于理财，银行间市场借款和同业存款。来自于居民储蓄和企业储蓄存款比例非常小，大概只有20%。而中小银行和中小金融机构的资产配置，则主要在房地产、地方融资平台方面。

“可能有一天有一些中小金融机构他就是没有钱还存款都有可能，一下子周转不过来，银行间市场借款的需求就会很强烈。假如说处置不是很得当，某种原因有恐慌存在，难保一些小型金融机构可能因为流动性风险面临计提、倒闭的状况。”他说。

方星海指出，现在中小银行理财产品利率上升非常快，恐怕会出现因为资产配置产生的收益率覆盖不了资金来源的成本，导致金融机构的亏损甚至破产。特别是有一些在资金来源方面非常有进取心中小金融机构，可能风险非常大。

他表示，在信托行业存在事实的硬性兑付，信托公司用自己资本金先垫上，但是拿来的资产要处置的。若这样的事情发生较多，特别是信托公司如果自己资本金不是够的情况下，可能以低价处置资产来还信托资金。

“如果这个事情发生对资产和房地产价格带来打压，是不是会导致滚雪球那样资产价格的下行。我举的是信托的例子，银行其实也是一样的，银行业的资产很大一部分也是配置在房地产这些领域，前面提到流动性风险，也会导致资产的快速处置，导致资产价值的迅速下滑。”他说。

此外，最近一两年通过影子银行的方式贷出去的产品非常多，主要是三个方面，通过信托做的产品、通过银行理财产品、委托贷款，加在一起大概有20万亿元人民币的水平。“这些资产都在银行的表外，不发生问题当然没有问题，一发生问题，这些资产相当一部分恐怕银行也不能完全脱离干系，出了风险恐怕都会回到银行中来。”方星海说。

中国央行行长周小川此前表示，要通过明确金融机构经营失败时的退出规则，包括风险补偿和分担机制，加强对存款人的保护，有效防止银行挤兑。进一步厘清政府和市场的边界，加强市场约束，防范道德风险，从根本上防止金融体系风险的累积。（完）