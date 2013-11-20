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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 17:49 BJT

英国央行：英国经济复苏可持续，通胀率风险极低--会议记录

MPC淡化通胀率预期升温，称可能“几乎不产生重大经济影响”，且称没有迹象表明这引发薪资增长。

在11月6-7日的会议上，MPC委员认为没有迹象显示“触碰(knock-out)”条款接近被触发。

这些触碰条款关注通胀率预期和其他经济风险。(完)

(编译/审校 高琦/田建华/杜明霞/艾茂林)
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