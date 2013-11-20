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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 18:20 BJT

表格：瑞士11月ZEW投资者信心指数升至31.6点

路透苏黎世11月20日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士11月ZEW投资者信心指数升至31.6点。

13年11月 13年10月 12年11月

预期指数(投资者信心) 31.6 24.9 -27.9

现况指数 31.7 43.7 0.0(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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