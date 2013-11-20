中国股市：沪综指缩量收涨，军工板块领涨但观望气氛上升

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京11月20日 - 中国股市沪综指周三收市缩量小涨。分析师表示，今日消息面比较平静，军工板块仍充当领军人物，但近日热炒的传媒股等板块开始走弱，显示盘中有逢高减仓迹象，场内观望气氛上升。
沪综指 收报2,206.613点，涨13.488点或0.62%，上证A股今日成交额1,046亿元人民币，较上日的1,157亿元减少近一成。
“大盘缩量震荡，市场观望氛围有所增加。”方正证券研究所分析师黄涛认为。
沪市航天通信 收报涨停至14.64元。此前领涨的券商股中信证券 尾盘拉高，收盘微升0.63%。
沪深300指数 收涨0.53%，报2,424.85点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,427.2点，涨0.72%，成交691,202手。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币