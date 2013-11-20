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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 15:12 BJT

中国股市：沪综指缩量收涨，军工板块领涨但观望气氛上升

路透北京11月20日 - 中国股市沪综指周三收市缩量小涨。分析师表示，今日消息面比较平静，军工板块仍充当领军人物，但近日热炒的传媒股等板块开始走弱，显示盘中有逢高减仓迹象，场内观望气氛上升。

沪综指 收报2,206.613点，涨13.488点或0.62%，上证A股今日成交额1,046亿元人民币，较上日的1,157亿元减少近一成。

“大盘缩量震荡，市场观望氛围有所增加。”方正证券研究所分析师黄涛认为。

沪市航天通信 收报涨停至14.64元。此前领涨的券商股中信证券 尾盘拉高，收盘微升0.63%。

沪深300指数 收涨0.53%，报2,424.85点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,427.2点，涨0.72%，成交691,202手。(完)

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