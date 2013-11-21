中国公开市场：进行330亿元14天期逆回购，净投放590亿元创近两个月高位

路透北京11月21日 - 在资金紧势迟迟不见实质缓和的情况下，中国央行公开市场本周再现逆回购一周双操作。业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行330亿元人民币逆回购操作，期限14天。

据此计算，央行本周净投放590亿元人民币，创近两个月来单周净投放新高。此前高点为9月23日-29日的1,501亿元。

在市场对中国央行放水的热切期盼中，公开市场周二逆回购规模较上周同期大幅扩张，录得逾一个月来单日操作新高。不过市场人士表示，当日量级难助银行间资金的紧势现实质改善。

进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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