中国公开市场：进行330亿元14天期逆回购，净投放590亿元创近两个月高位

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透北京11月21日 - 在资金紧势迟迟不见实质缓和的情况下，中国央行公开市场本周再现逆回购一周双操作。业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行330亿元人民币逆回购操作，期限14天。
据此计算，央行本周净投放590亿元人民币，创近两个月来单周净投放新高。此前高点为9月23日-29日的1,501亿元。
在市场对中国央行放水的热切期盼中，公开市场周二逆回购规模较上周同期大幅扩张，录得逾一个月来单日操作新高。不过市场人士表示，当日量级难助银行间资金的紧势现实质改善。
进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。
今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)