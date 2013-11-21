新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率为2.6%，五年期为3.09%--消息

路透香港11月21日 - 两位消息人士周四称，2013年第二次离岸人民币国债向机构投资者招标的部份，三年期债利率为2.60%，五年期债利率为3.09%，均低于市场预期。

市场预估三年期国债中标利率约在2.90%，五年期在3.20%。

中国财政部6月时发行国债，三年期 在2.87%，五年期 在3.02%；这两期券今早在二级市场分别报2.897/2.495%、3.095/2.802%。

第二批国债共发行100亿元人民币，70亿元通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者发行，三年期为50亿元，五年期为20亿元。

另外，面向公众发行的30亿元两年期债券，票面利率为2.80%，将于11月22日至12月5日接受公众认购，香港居民可通过配售银行、证券经纪及香港中央结算有限公司进行认购。