新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率为2.6%，五年期为3.09%--消息

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透香港11月21日 - 两位消息人士周四称，2013年第二次离岸人民币国债向机构投资者招标的部份，三年期债利率为2.60%，五年期债利率为3.09%，均低于市场预期。
市场预估三年期国债中标利率约在2.90%，五年期在3.20%。
中国财政部6月时发行国债，三年期 在2.87%，五年期 在3.02%；这两期券今早在二级市场分别报2.897/2.495%、3.095/2.802%。
第二批国债共发行100亿元人民币，70亿元通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者发行，三年期为50亿元，五年期为20亿元。
另外，面向公众发行的30亿元两年期债券，票面利率为2.80%，将于11月22日至12月5日接受公众认购，香港居民可通过配售银行、证券经纪及香港中央结算有限公司进行认购。
为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。今年度发行230亿元人民币，金额与上年度相同。(完) (记者 李珊珊/陈敏/赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)