新债招标：中国国开行两期固息增发债结果均略低于预期--业内人士

路透上海11月21日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 稍早招标的三、五年期固息债中标收益率分别为5.5412%及5.6250%，市场预测均值分别为5.57%和5.69%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.20倍和3.03倍。

具体发行条款如下：

第44、45期增发债 --------------------------------------------------- 发行总量 3/5年各不超40亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标 缴款日/起息日 11月25日/10月24日 分销期 11月22日-11月25日 上市日 11月29日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------