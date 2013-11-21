新债招标：中国国开行两期固息增发债结果均略低于预期--业内人士

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透上海11月21日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 稍早招标的三、五年期固息债中标收益率分别为5.5412%及5.6250%，市场预测均值分别为5.57%和5.69%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.20倍和3.03倍。
具体发行条款如下：
第44、45期增发债 --------------------------------------------------- 发行总量 3/5年各不超40亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标 缴款日/起息日 11月25日/10月24日 分销期 11月22日-11月25日 上市日 11月29日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)