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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 15:30 BJT

中国经济：一些改革决定的实施计划细节仍在制定当中--中财办官员

路透北京11月20日 - 针对中国三中全会通过的全面深化改革决定，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周三称，一些改革实施计划细节仍在制定当中，改革将有助于减轻地方政府的债务负担。

他在国新办举办的吹风会上作出上述表示并称，中国地方政府负债风险可控。

中国上周五晚间发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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