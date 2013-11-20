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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 16:19 BJT

台湾数据: 第三季经常帐顺差149.1亿美元，国际收支顺差26.1亿美元

路透台北11月20日 - 台湾央行周三公布，第三季经常帐顺差149.1亿美元，上季修正后为顺差140.0亿美元；国际收支则为顺差26.1亿美元，上季为顺差38.8亿。

以下为经常帐与国际收支细节，单位为亿美元：

2013年第三季 2013年第二季

经常帐 149.1 140.0r

资本帐 -0.1 +0.3

金融帐 -110.9 -96.0r

国际收支 +26.1 +38.8

注:"r"为修正值. (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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