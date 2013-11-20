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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 16:22 BJT

香港股市：收高，国企股受金融改革计画相关评论支撑

路透香港11月20日 - 在香港挂牌的国企股周三连续第五个交易日收高，自3月以来首度回升至今年开盘价水准，此前多位高阶央行官员提出金融改革计画评论，给市场带来支撑。

香港恒生指数 收盘小涨0.2%至23,700.8点，略低于年内盘中高点23,944.7点；国企股指数 收高0.63%。

中国人民银行行长及副行长过去两日的语调及辞令皆有所转变，均论及加速汇率改革的前景，并让市场有更多制定人民币汇率的空间。(完)
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