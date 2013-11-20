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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 17:05 BJT

日本金融：公共养老基金应减持公债，增持较高风险资产--改革小组

这个由七人组成的小组周三第八次会面，并制定最终报告，提议改善公共基金的治理，并提高投资回报。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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