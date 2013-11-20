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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 16:48 BJT

台湾央行：共发行1,655.5亿台币存单，存单发行余额增1.3亿

路透台北11月20日 - 台湾央行周三公布，今日共发行1,655.5亿台币存单，相较存单到期1,654.2亿台币，存单发行余额增1.3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,631.5

91天期 0.93 17

182天期 1.05 7

央行上日共发行4,212亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,905.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负46台币，累计超额准备为759亿，加计前期1%的超额准备为2,069亿台币。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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