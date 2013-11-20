版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 17:16 BJT

路透专访：全球铜市明年小幅过剩，中国需求托起价格--Codelco

他补充道，铜废料的供应状况将对市场基本面有更大影响。

铜废料短缺造成今年中国精炼金属业者产出受限，预料2014年供给也不会有太大成长。

供应短缺促使半成品及成品制造商扩大使用精炼铜，带动需求增加。

凯勒指出，中国需求稳健应会让全球铜价获得支撑，他并称Codelco董事会已经决定“目前”不对铜产出进行对冲。

这暗示该公司预期铜价不会大跌。

至于中国2020年以后需求的问题，凯勒称随着中国工业化进程进入不同阶段，铜消费量增长速度将无可避免地趋缓，但届时需求的数额仍将相当庞大。

他不愿对中国需求提出详细预估。研究机构安泰科(Antaike)先前估计2014年铜消费量增幅将达6.5%。

“其他国家也会有成长，然而在此同时开发新产能的挑战与日俱增，”凯勒说道。

全球各地矿面临的最严峻挑战之一，就是监管环境更为严格，这已然导致成本增加，且拉长了新开发案的前置作业时间。

“若在取得许可上得花更多时间，矿商在面对变化万千的全球环境上得承担更多风险及不确定性，”他表示，并称Codelco需要为智利Ministro Hales矿脉申请超过600张的许可，而四年前规模相近的矿脉所需许可数量仅约300份。

Codelco预期2013年产出将略高于去年所创下的2008年以来新低水准。

凯勒指出，Ministro Hales矿脉初步运作良好，预料2014年第二季的生产年率将达18.5-19.0万吨铜。(完)

(编译 田建华/张明钧; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐