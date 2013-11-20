路透专访：全球铜市明年小幅过剩，中国需求托起价格--Codelco

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
他补充道，铜废料的供应状况将对市场基本面有更大影响。
铜废料短缺造成今年中国精炼金属业者产出受限，预料2014年供给也不会有太大成长。
供应短缺促使半成品及成品制造商扩大使用精炼铜，带动需求增加。
凯勒指出，中国需求稳健应会让全球铜价获得支撑，他并称Codelco董事会已经决定“目前”不对铜产出进行对冲。
这暗示该公司预期铜价不会大跌。
至于中国2020年以后需求的问题，凯勒称随着中国工业化进程进入不同阶段，铜消费量增长速度将无可避免地趋缓，但届时需求的数额仍将相当庞大。
他不愿对中国需求提出详细预估。研究机构安泰科(Antaike)先前估计2014年铜消费量增幅将达6.5%。
“其他国家也会有成长，然而在此同时开发新产能的挑战与日俱增，”凯勒说道。
全球各地矿面临的最严峻挑战之一，就是监管环境更为严格，这已然导致成本增加，且拉长了新开发案的前置作业时间。
“若在取得许可上得花更多时间，矿商在面对变化万千的全球环境上得承担更多风险及不确定性，”他表示，并称Codelco需要为智利Ministro Hales矿脉申请超过600张的许可，而四年前规模相近的矿脉所需许可数量仅约300份。
Codelco预期2013年产出将略高于去年所创下的2008年以来新低水准。
凯勒指出，Ministro Hales矿脉初步运作良好，预料2014年第二季的生产年率将达18.5-19.0万吨铜。(完)
(编译 田建华/张明钧; 审校 王洋)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币