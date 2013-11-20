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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月20日

路透伦敦11月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           445,700         -1,950
    锡            11,445           持平
    铅           234,900           -525
    锌           987,050         -4,550
    铝         5,348,875         -8,875
    镍           247,638         +2,700
    铝合金        60,240           -240
    NASAAC        92,580           -640
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据          库存分布               品种      库存数据          库存分布
 铜      MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 王洋)
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