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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 17:19 BJT

全球金属：LME拟推人民币计价合约，及针对亚洲的铁矿石和动力煤合约

路透上海11月20日 - 伦敦金属交易所(LME)首席执行官Garry Jones周三表示，计划推出以人民币清算和结算的合约。

Jones在上海的一行业会议上称，LME还计划为亚洲地区推出铁矿石和动力煤合约。(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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