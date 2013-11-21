台湾已公布经济指标--2013/11/21

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 9月 +1.06% -0.57% r 11/25 -- 季调失业率 9月 4.18% 4.19% 11/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.64% 0.84% r 12/5 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,156.01 4,126.11 12/5 -- 商品出口(y/y) 10月 -1.5% -7.0% 12/9 -- 商品进口(y/y) 10月 -2.8% -0.7% 12/9 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +5.54% +5.41% 11/25 -- *外销订单(y/y) 10月 +3.2% +2.0% 11/20 -- *经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- *国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.58%(概估 +2.49% r 11/29 -- 值 ) 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。