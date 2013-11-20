中国债市：利率互换先涨后跌终持稳，机构关注周四央行逆回购操作与否

路透北京11月20日 - 中国人民币利率互换(IRS)周三 先涨后跌，当前水平与昨日收盘基本持稳。市场人士表示，10年续发国债认购情况不错，有助于市场情绪的稳定，开盘IRS利率的涨幅被稍晚的交易消解。

市场人士并指出，关注周四央行公开市场是否会操作。机构又重新进入一个选择的十字路口，操作策略上多偏谨慎，新开单边敞口的动力不足，砍掉多头的兴趣亦未明显趋浓。

“本来担心资金和发债的，货币市场(利率)下来一些，国债发得也比预期低一些，市场情绪稳定些，”北京一国有银行资深交易员称，“先前持续大涨后回落很正常，技术性回落。”

北京另一银行交易员亦称，今日盘面确是受到了新债发行市场的影响。

上述资深交易员并表示，当前关注周四央行公开市场是否会重启14天期逆回购操作。近期IRS长端高位震荡，可观察是否会出现下探的机会。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可继续上报正/逆回购以及央票需求，具体包括28天期正回购、14天逆回购和三个月央票需求。

在指导意味深厚的开盘价引领下，中国银行间市场主要回购利率周三续降，但因供给未见明显改善，而大盘可转债将发致需求不减，资金面整体仍显紧张。交易员并指出，若没有新的有利因素出现，流动性维持稳中偏紧态势可能性较大。

财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率创下逾九年新高，相较近期疲弱不堪现券市况，并未如预期大幅走高。市场人士表示，虽然市场恐慌心态不减，招标前机构预期更趋悲观，但鉴于10年期为基准国债品种，且高位收益率具备一定吸引力，部分机构仍认可其配置价值。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.6746/4.7725 4.5842/4.6700 4.6725/4.7625 4.7850/4.8750 4.7617/5.0492

上日 4.5992/4.6992 4.4825/4.5700 4.5900/4.6825 4.7125/4.8050 4.6975/4.9750

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变动 +0.0754/+0.0733 +0.1017/+0.1000 +0.0825/+0.0800 +0.0725/+0.0700 +0.0642/+0.0742

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。