CNH动态：离岸人民币即期小幅回落，境内外价差仍处年内较宽水平

路透香港11月20日 - 尽管人民币兑美元汇率中间价创历史新高，但香港人民币即期汇价 周二不为所动，而是在昨日气势如虹中小幅回落。交易人士称，中国央行行长周小川昨日撰写文章谈到汇改目标提振市场，然日前未有政策细节出台，加之在岸和离岸即期价差变宽，离岸即期所有回落。

“昨天周小川行长有关汇改讲话出来之后，市场很兴奋，几分钟内，境内境外(即期)价差就变宽了。”一位外资行外汇交易员称，“但等我们看到全文，发现他提到的汇率改革从时间框架来看是一个中长期目标，CNH自然就回落了。 ”

本地时间下午4:57分，离岸人民币 报6.0672，上日尾盘在6.0620；此与在岸人民币即期收盘 6.0929，价差为257点子，随较昨日278个点子有所收敛，但仍处年内较宽水平。

自11月8日以来，在岸人民币兑美元即期汇率（CNY）和离岸（CNH）之间价差逐渐拓宽，从日均100个点子的价差到近两日近300个点子，为年内最宽。

周二，周小川在最新发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》辅导读本中撰文指出，央行将基本退出常态式外汇市场干预，并有序扩大人民币汇率浮动区间。建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。

“尽管没有公布时间表，但该消息应促进人民币进一步升值。”巴克莱资本国际分析师在客户报告中称。“我们预计美元兑人民币一年后的汇率将达到6.00。人民币进一步升值对亚洲其他货币的影响越发不明朗。不过中国最近的一系列改革消息已经提振亚洲货币和股市。

周三人民币中间价 小幅上涨至6.1305，上调0.02%，已是连续第三日调高，再次刷新历史高位。

东方汇理周三报告称，人民币单边波幅预计将在未来数月内扩大至1.5%-2.0%。

中国央行副行长胡晓炼周三在北京一论坛上表示，目前人民币汇率浮动弹性明显增强，汇率形成机制的灵活性也不断的提高。未来还需要进一步扩展外汇市场的广度和深度，增强人民币汇率双向波动的弹性。

美元兑欧元周三小跌，此前美联储主席贝南克表示只要有必要，联储就将维持超宽松货币政策 。

人民币兑美元一年期NDF 报6.1438/6.1472，较上一交易日收盘6.1415走跌0.04%。（完）

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