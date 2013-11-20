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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 18:18 BJT

欧元区经济：ECB管委魏德曼称发出再度放宽货币的信号不明智--报载

路透法兰克福11月20日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼在周三报纸刊载的采访中称，欧洲央行(ECB)刚刚下调利率，当前不应该发出任何再度宽松货币政策的信号。

本月稍早，ECB下调利率至创纪录低位。

魏德曼在接受德国时代周报采访时称，“央行刚刚放宽货币政策，所以我认为立即预报开启新一轮(降息)并不明智。”(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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