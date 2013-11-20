重温稿-《中国新债预测》国开行两期新债料略高于二级，今年发债规模或缩减近千亿

* 招标品种: 国开行第44、45期增发债
* 期限及金额：3/5年均不超40亿元
* 招标时间: 周四(21日) 9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 5.52%-5.62%；5.63%-5.74%
* 预测均值: 5.57%；5.69%
路透上海11月20日 - 面对严重承压的中国债市，国开行再次调整本周新债发行计划，明日只招标发行三、五年期品种。路透调查显示，虽然今日10年国债认购情况尚可，现券二级市场走势有所趋稳，但明日国开两期新债或受资金面影响更甚，宜密切关注逆回购操作情况，预计明日新债结果或略高于二级市场，预测均值分别落于5.57%、5.69%。
另据消息人士透露，鉴于目前的利率环境下，国开行或调整今年原计划新债发行量，缩减发行规模近1,000亿。
“都不忍心看了，据说国开上限想根据今天估值来定，所以还是要看他们家上限定在什么地方。”华中一银行交易员表示，“三年期金融债今天都没看见成交，五年的貌似还有机构在收，看看明天逆回购操作情况吧”。
中国国家开发银行 周三公告称，再次调整本周新债发行方案，取消一年期品种发行，五年期品种发行量增加至40亿元，三年期品种维持不变，仍为40亿元。
上海一银行交易员称，一级预测比较难说，最近市场利率上得比较快，资金也比较紧，还需要看明天早上的市场需求情况，“新发债要有想象力啊，肯定比二级市场能高一些，最近总是一级市场带动二级市场。”
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种最新的收益率分别为5.5551%和5.6692%。
在指导意味深厚的开盘价引领下，中国银行间货币市场主要回购利率周三续降，但因供给未见明显改善，而大盘可转债将发致需求不减，资金面整体仍显紧张。
财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率创下逾九年新高，相较近期疲弱不堪现券市况，并未如预期大幅走高。市场人士表示，虽然市场恐慌心态不减，招标前机构预期更趋悲观，但鉴于10年期为基准国债品种，且高位收益率具备一定吸引力，部分机构仍认可其配置价值。
具体发行条款如下：
第44、45期增发债
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发行总量 3/5年各不超40亿元
期限/计息方式 3/5年固息
招标时间 11月21日 9:30-10:30
招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标
缴款日/起息日 11月25日/10月24日
分销期 11月22日-11月25日
上市日 11月29日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前两期债增发结果如下：
三年 五年
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票面利率(10/22) 4.89% 4.97%
10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630%
11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918%
11/12三次增发收益率 -- --
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)
(发稿 路透中文部)