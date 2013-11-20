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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 18:09 BJT

欧洲金融：印钞肯定不是解决欧元区危机的办法--欧洲央行魏德曼

路透法兰克福11月20日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼在周三刊载的报纸采访中称，欧元区走出危机没有捷径，印钞肯定不是解决办法。

其在接受德国时代周报采访时称，“走出危机没有捷径。印钞肯定不是解决危机的方法。”(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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