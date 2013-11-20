更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，银行间资金去化压力依旧偏大

* 整体市场资金宽松

* 第四代行动通讯标金入库影响有限

* 银行间资金去化压力大

* 短票利率向区间低位靠拢 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周三持稳低档。尽管第四代行动通讯得标标金陆续缴库，整体市场资金仍维持宽松，银行间资金去化压力依旧偏大，令短率维持在既有区间低位。

银行资金调度人士表示，继中华电信 、台湾大哥大 陆续缴交第四代行动通讯(4G)得标标金后，昨日远传 亦缴纳约300亿台币标金入库，致银行间周二单日超额准备转为负数，但市场并未感觉到资金紧缩的情况，4G标金缴库对市场资金调度影响有限，短率仍旧贴近区间低位。

〞外商银行拆出的电话一天都接到两、三通，〞一家大型银行资调人士称。

上述银行资调人士表示，不仅是本土银行资金水位高涨，外商银行短期资金也相当充裕，急寻销钱管道，不过银行间拆入需求仍不见好转，令短率续处区间低位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.40%，上日收在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.380-0.42%，上日收在0.380-0.43%。

**短票利率略向区间低位靠拢**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，由于银行间资金去化需求强劲，今日有较多银行接受一个月天期短票利率成交在0.61%，显示成交利率略向区间低位靠拢，并预告12月起月内短票利率将进一步往下调降，目前则尽量承作跨年短票，短天期短票倾向自然到期、不要卖出。

“ 11月底资金不会有紧缩，12月则要再看看。”一位大型银行资金调度人士说。

上述银行资调人士亦称，12月资金紧缩因素在于银行资本适足率(BIS)计算考量将影响资金流动性，随着很多银行在12月将不承作跨月短票，12月短票利率料较有机会守住既有成交区间。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.61-0.63%，与上日同。另有大型票券商报价两个月天期短票利率为0.62-0.63%、三个月短票利率则为0.63%，大致均维持不变。

台湾央行周三公布，今日共发行1,655.5亿台币存单，相较存单到期1,654.2亿台币，存单发行余额增1.3亿台币。本周存单到期总额为1兆(万亿)7,613.5亿台币，本周余日落点分别为周四4,027.9亿及周五914.7亿台币。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为88亿台币，累计超额准备为847亿，加计前期1%的超额准备为2,157亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳。资金调度人士指出，受近期部分证券商调节持券部位影响，市场可承做RP的券源日渐稀少，投信、银行找券的难度愈来愈高。不过利率并未走低，仍维持在近期水准。

一证券商交易员表示，券商调节的部位多被银行接走，但银行并不做RP，使得市场上的券愈来愈少。不过随着货币型基金申购款持续成长，投信要券的频率也增加。

〞我们最近去拜访投信客户，基金经理人一开口就是要券。〞一证券商交易员说。

另一票券商交易员也表示，虽然自家的RP利率很低，但还是有投信来要券，也显示投信去化资金的压力不小。

不过他们都认为，年底甚至到农历年关前，RP利率顶多只能撑在目前的水准。因必须留意季底、年关等例行紧缩因素的影响，为避免成为优先抽资金的对象，还是将利率维持现行水位比较稳妥。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，落点在月内已部分低至0.67%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。