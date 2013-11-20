路透伦敦11月20日 - 以下为IRON FX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元兑美元：走高并突破200期移动平均线。欧元目前朝1.3600美元阻力位前进，若明确突破将继续看向下道阻力1.3700。两项量能研究与近期的支撑线相呼应，确认欧元多头趋势。短期趋势仍是向上，因汇率仍贴紧支撑线，只有跌破支撑线才会促使我们改变看法。
* 美元兑日圆：走高但未能达到前次高点100.43。目前汇价屡不过前高，跌破99.55支撑则可能预示震荡型态结束，将瞄向下一道支撑99.08日圆。但鉴于汇价仍在上升通道内并高于移动均线，上升趋势依然未改。在日线图上，美元交投在对称三角型态的上缘，暗示未来数周可能走强。
* 英镑兑美元：窄幅波动，仍在1.6147阻力位的下方。若多头成功推动汇价突破此处，他们可能会瞄向下一道阻力1.6260。但相对强弱指标在70水准遇阻并向下发展，MACD指标虽仍在看多区域，但似乎准备向下交叉。这样一来，不排除在继续涨势前可能进一步盘整。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3526 1.3538 -0.09 +2.52 1.3194
美元/日圆 99.95 100.13 -0.18 +15.23 86.74
欧元/日圆 135.19 135.56 -0.27 +18.11 114.46
美元/瑞郎 0.9106 0.9108 -0.02 -0.54 0.9155
英镑/美元 1.6154 1.6119 +0.22 -0.60 1.6251
美元/加元 1.0455 1.0469 -0.13 +5.38 0.9921
澳元/美元 0.9401 0.9433 -0.34 -9.54 1.0393
新西兰元/美元 0.8337 0.8368 -0.37 +0.65 0.8283
澳元/日圆 93.960 94.450 -0.52 +4.25 90.130
新西兰元/日圆 83.330 83.770 -0.53 -40.83 140.820
英镑/日圆 161.44 161.40 +0.02 +14.64 140.82
澳元/新西兰元 1.1268 1.1266 +0.02 -10.14 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 隋芬; 审校 张明钧)