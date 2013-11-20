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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 21:43 BJT

表格：美国10月CPI较上年同期上涨1.0%，增幅为2009年10月以来最小

路透11月20日 - 美国劳工部周三公布：

* 10月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%(预估为持平)

* 10月CPI较上年同期上涨1.0%(预估为上涨1.0%)，创下2009年10月以来最小升幅

* 10月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)

* 10月核心CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.7%)

* 10月民间部门每周平均实质所得上升0.1%

* 劳工部称受到政府关门影响，用于计算10月CPI的样本数约为通常使用数量的75%

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

10月 9月 8月 7月 6月 13年10月/12年10月

整体CPI -0.1 0.2 0.1 0.2 0.5 1.0

扣除食品和能源 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 1.7

能源 -1.7 0.8 -0.3 0.2 3.4 -4.8

食品饮料 0.1 持平 0.1 0.2 0.2 1.3

食品 0.1 持平 0.1 0.1 0.2 1.3

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

10月 8月 前值 13年9月/12年9月

百分比变动(%) 0.1 -0.3 -0.1 1.5

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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