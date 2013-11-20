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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 21:43 BJT

表格：美国10月零售销售较前月成长0.4%，预估为增长0.1%

路透11月20日 - 美国商务部周三公布，美国10月零售销售较前月增加0.4%(预估为增加0.1%)，10月扣除汽车的零售销售较前月增加0.2%(预估为增加0.1%) 。

10月 9月 9月初值 8月 7月 13年10月/12年10月

零售销售 0.4 0.0 -0.1 0.2 0.4 3.9

扣除汽车 0.2 0.3 0.4 0.0 0.6 2.4

(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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