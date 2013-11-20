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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 23:03 BJT

表格：美国10月成屋销售下跌3.2%，年率为512万户--NAR

路透11月20日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国10月成屋销售下跌3.2%，年率为512万户，预估为513万户。9月确定为529万户。 经季节调整后的10月成屋销售数据如下:

10月 　9月 9月初值 8月 2012年10月 销售量年率(百万户) 5.12 5.29 5.29 5.39 4.83

10月 　9月 9初值 2013年10月/2012年10月 变动率(%) -3.2 -1.9 -1.9 6.0

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