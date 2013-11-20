版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 23:08 BJT

表格: 美国9月企业库存较前月增长0.6%，预估为增长0.3%

路透11月20日 - 美国商务部周三公布，美国9月企业库存较前月增长0.6%，为1月以来最大增幅，预估为增长0.3%，8月经修正后为增长0.4%，前值为增长0.3%。

9月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 9月 8月 (前值) 13年/12年9月

库存 0.6 0.4 0.3 3.1

销售 0.2 0.3 0.3 2.9

(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 12年9月

库存 1,679.1 1,669.7 1,668.0 1,628.4

销售 1,299.9 1,296.9 1,297.8 1,263.6

库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.29(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐