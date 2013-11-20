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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 03:38 BJT

美国FED：联储官员认为可能在未来几次会议中开始缩减购债-会议记录

路透纽约11月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，联储委员认为，如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。

会议记录显示，“很多委员强调当前资产购买计划的调整取决于经济数据。”

“部分委员指出，如果经济状况允许，委员会可能决定在未来几次会议中的某一次开始缩减购债规模。”

美联储下次政策会议将在12月17-18日举行。(完)
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