《焦点》美联储可能在未来几次政策会议上开始缩减QE--10月会议记录

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
自2008年底以来，美联储一直将利率维持在接近零的低位，并通过三轮大规模购债，将资产负债规模扩大三倍至3.9万亿(兆)美元，以通过维持低利率来刺激经济增长。
即便如此，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三稍早表示，不排除在12月会议上缩减购债，并指出去年以来就业市场逐步增长。
他的表态呼应了美联储主席贝南克周二的讲话。贝南克称，即使失业率跌至6.5%下方后，美联储也可能维持接近零的低利率。
美联储曾承诺只要通胀率没有升破2.5%的危险，就会将利率维持在接近零的水平，直到失业率降至6.5%。但贝南克表示，美联储将耐心等待开始升息的时机。美国10月失业率为7.3%。
10月时，美联储官员也讨论过使用贝南克曾公开宣布的方式：“改善政策透明度或适应度，也许同时结合放慢购债步伐来调整委员会的手段。”
官员还在10月16日临时召开视频电话会议，讨论美国财政部暂时债务违约时的应急计划。美国两党在预算上限问题上的争斗导致了债务僵局。
他们也讨论过，在10月声明中提及政府停摆16天给评估经济状况造成了困难。但是他们认为该事件的经济影响不太广泛，为避免过度强调其对政策的重要性，而决定不提及。(完) (编译 白云/李爽/朱晓军；审校 徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币