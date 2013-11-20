《焦点》美联储可能在未来几次政策会议上开始缩减QE--10月会议记录

自2008年底以来，美联储一直将利率维持在接近零的低位，并通过三轮大规模购债，将资产负债规模扩大三倍至3.9万亿(兆)美元，以通过维持低利率来刺激经济增长。

即便如此，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三稍早表示，不排除在12月会议上缩减购债，并指出去年以来就业市场逐步增长。

他的表态呼应了美联储主席贝南克周二的讲话。贝南克称，即使失业率跌至6.5%下方后，美联储也可能维持接近零的低利率。

美联储曾承诺只要通胀率没有升破2.5%的危险，就会将利率维持在接近零的水平，直到失业率降至6.5%。但贝南克表示，美联储将耐心等待开始升息的时机。美国10月失业率为7.3%。

10月时，美联储官员也讨论过使用贝南克曾公开宣布的方式：“改善政策透明度或适应度，也许同时结合放慢购债步伐来调整委员会的手段。”

官员还在10月16日临时召开视频电话会议，讨论美国财政部暂时债务违约时的应急计划。美国两党在预算上限问题上的争斗导致了债务僵局。