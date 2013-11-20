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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 06:59 BJT

美国政经：财政部称若国会不提高举债上限，资金可能将很快用尽

路透华盛顿11月20日 - 奥巴马政府周三警告称，如果国会不能在2月7日前提高政府举债上限，那么美国可能在2月7日后的一个月内开始违约。

奥巴马上月签署一项法案，将政府16.7万亿美元的举债上限暂时延至2月7日，届时将重新确定债务上限。

若不再次决定提高举债上限，财政部管理现金的“非常规举措”工具可以再维持一段时间，然后将开始出现违约。

“目前没有迹象表明非常规举措会维持一个月以上，”财政部一官员表示。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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