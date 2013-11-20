《综述》美国10月零售销售状况表明需求回升，通胀仍在低位

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
虽然消费者支出回升，但房屋市场在帮助促进经济成长之后目前进展缓慢。
全美不动产协会(NAR)周三公布，受抵押贷款利率偏高等因素影响，美国10月成屋销售下跌3.2%，为连续第二个月下滑，但成屋价格较上年同期升高12.8%。
房屋价格上升与股市大涨帮助支撑了消费者支出。
相关图表：
零售销售(link.reuters.com/fak93t)
消费者物价(link.reuters.com/duq93t)
成屋销售(link.reuters.com/cyc24t)
**通胀受限**
不过，内需并未强劲到能在经济中催生一些通胀的程度。美国劳工部数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%，受汽油价格大跌带动，为六个月来首次下滑。9月CPI为上涨0.2%。路透走访的分析师原预估10月CPI较前月持平。
10月CPI同比上涨1%，涨幅为2009年10月以来最低；9月为上涨1.2%。
扣除食品和能源的核心CPI连续第三个月较前月上涨0.1%。这可能加剧一些美联储官员对通胀过低的担忧。10月核心CPI同比上涨1.7%，齐平前月涨幅。
“并没有非常强的数据，会促使美联储肯定会在12月缩减刺激，”SunTrust私人财富管理的市场策略主管Michael Skordeles表示。
美国10月核心零售销售受到了服装、家具、电子产品等的销售推动。
电子产品与家电商店的销售录得4月以来最大增幅，苹果推出新款iPhone继续带来支撑。(完)
(编译 隋芬; 审校 李爽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币