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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 07:40 BJT

《综述》美国10月零售销售状况表明需求回升，通胀仍在低位

虽然消费者支出回升，但房屋市场在帮助促进经济成长之后目前进展缓慢。

全美不动产协会(NAR)周三公布，受抵押贷款利率偏高等因素影响，美国10月成屋销售下跌3.2%，为连续第二个月下滑，但成屋价格较上年同期升高12.8%。

房屋价格上升与股市大涨帮助支撑了消费者支出。

相关图表：

库存(link.reuters.com/jek93t)

零售销售(link.reuters.com/fak93t)

消费者物价(link.reuters.com/duq93t)

成屋销售(link.reuters.com/cyc24t)

**通胀受限**

不过，内需并未强劲到能在经济中催生一些通胀的程度。美国劳工部数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%，受汽油价格大跌带动，为六个月来首次下滑。9月CPI为上涨0.2%。路透走访的分析师原预估10月CPI较前月持平。

10月CPI同比上涨1%，涨幅为2009年10月以来最低；9月为上涨1.2%。

扣除食品和能源的核心CPI连续第三个月较前月上涨0.1%。这可能加剧一些美联储官员对通胀过低的担忧。10月核心CPI同比上涨1.7%，齐平前月涨幅。

“并没有非常强的数据，会促使美联储肯定会在12月缩减刺激，”SunTrust私人财富管理的市场策略主管Michael Skordeles表示。

美国10月核心零售销售受到了服装、家具、电子产品等的销售推动。

电子产品与家电商店的销售录得4月以来最大增幅，苹果推出新款iPhone继续带来支撑。(完)

(编译 隋芬; 审校 李爽)
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