《中国报摘》--中国证券报11月21日

* 头版头条:

--结合有关部门近期动作看，中国楼市调控政策的思路调整正逐步明朗。分析人士认为，市场化与法治化将是未来楼市调控政策重要思路。房产、信用等基础数据统一平台建设，正是在为楼市调控政策制度化打基础。

* 其他:

--因涉嫌未按照规定披露信息，上海家化 被证监会立案稽查。接近公司的知情人士透露，起因或为上海家化退休职工管理委员会此前持有沪江日化股份并获取分红。

--中国金融期货交易所副总经理胡政表示，将加快沪深300股指期权的上市准备，适时推出汇率类衍生产品。

--海南航空 称，拟与西部航空原股东同时以现金增资西部航空。增资完成后，西部航空的注册资本由6.15亿元人民币增至14.92亿元，公司持股比例达到29.40%。