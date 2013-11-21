加拿大汇市：加元走强，会议记录显示美联储或在下几次会议缩减QE

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透多伦多11月20日 - 加元周三表现优于主要货币，兑美元守住涨幅，美联储会议记录显示，若经济有足够改善，联储可能在未来数月内收缩购债措施。
此前来自美联储的迹象显示，其将在必要情况下尽可能维持超宽松货币政策，使美元承压。
美联储10月29日-30日政策会议的记录还显示，联储官员称任何政策举措都将取决于经济有没有充分增长。
美联储下次会议是12月17-18日。
“我们今天基本未变，美联储会议记录没什么新的东西，”CanadianForex的资深副总裁John Curran称，“美联储缩减刺激措施将是人们准备应对的主要事件...大家会继续关注美国数据。”
衡量美国消费者支出的一项指标10月升幅超过预期，因普通家庭买入各种商品，表明美国经济第四季初保持上行动能。
加元兑美元 收报1.0447加元，或0.9572美元。周二收报1.0471加元，或0.9550美元。(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）