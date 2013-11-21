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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 08:02 BJT

加拿大汇市：加元走强，会议记录显示美联储或在下几次会议缩减QE

路透多伦多11月20日 - 加元周三表现优于主要货币，兑美元守住涨幅，美联储会议记录显示，若经济有足够改善，联储可能在未来数月内收缩购债措施。

此前来自美联储的迹象显示，其将在必要情况下尽可能维持超宽松货币政策，使美元承压。

美联储10月29日-30日政策会议的记录还显示，联储官员称任何政策举措都将取决于经济有没有充分增长。

美联储下次会议是12月17-18日。

“我们今天基本未变，美联储会议记录没什么新的东西，”CanadianForex的资深副总裁John Curran称，“美联储缩减刺激措施将是人们准备应对的主要事件...大家会继续关注美国数据。”

衡量美国消费者支出的一项指标10月升幅超过预期，因普通家庭买入各种商品，表明美国经济第四季初保持上行动能。

加元兑美元 收报1.0447加元，或0.9572美元。周二收报1.0471加元，或0.9550美元。(完)

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