金砖国家：11月20日股汇市收盘纵览

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透11月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月20日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,019.57点。
中国股市：沪综指缩量收涨，军工板块领涨但观望气氛上升
香港股市：收高，国企股受金融改革计画相关评论支撑
中国汇市：人民币即期收盘微跌，汇改远景目标缺细节市场趋冷静
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巴西股市：因节假日休市。
巴西汇市：因节假日休市。
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南非股市：微涨，本币走强推动零售股上涨，但金矿股随金价下跌。Top-40绩优股指数 收涨0.18%至40,408.95点。综合指数 收高0.14%，报45,201.08点。
南非汇市：兰特兑美元升至本月高点，因美元走软且电力紧张疑虑缓解。
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印度股市：盘中一度下跌近1.5%，创下近一个半月最大单日跌幅，因绩优股连涨三日后遭获利了结，拉动大盘下挫。指标BSE指数 收跌1.22%或255.69点，报20,635.13点，盘中跌幅一度达1.5%创9月30日以来最大单日跌幅。NSE指数 收低1.3%或80.45点，报6,122.90点，结束连三日涨势。
印度汇市：印度卢比结束连续四日的涨势，受累于国内股市走弱，以及企业和炼油商普遍买入美元。卢比兑美元 收报62.57/58卢比，周二为62.36/37卢比。卢比在过去四日上涨2.2%。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,447.2点。MSCI明晟俄罗斯指数 降0.38%，报796.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.57%报32.9335卢布；卢布兑欧元 升0.12%，报44.2300卢布。(完) (整理 朱晓军 审校 隋芬)
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