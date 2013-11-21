全球外汇市场11月21日主要消息

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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-- - 日本央行宣布货币政策决定
0828 - 德国11月采购经理人指数(PMI)初值
0858 - 欧元区11月PMI初值
0900 - 欧洲央行执委科尔参与英国央行主办的经济政策研究中心第30届年会讨论
0930 - 英国10月公共部门净借款(PSNB)
1100 - 英国11月工业联盟(CBI)总工业订单差值
1330 - 美国最近一周初请失业金人数
1330 - 美国10月生产者物价指数(PPI)
1330 - 美国负责金融机构事务的财政部助理部长Cyrus Amir-Mokri出席清算所年会，参加题为“银行业状况”的讨论
1358 - 美国11月Markit制造业PMI初值
1445 - 美联储理事鲍威尔在2013年清算所协会年会上讲话
1500 - 美国费城联邦储备银行11月制造业指数
1500 - 美国参议院金融委员会就叶伦担任美联储主席的提名进行表决
1730 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景讲话
1750 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策讲话
2130 - 美联储公布一周资产负债表
(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
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香港重要政经日程
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(编译 白云; 审校 隋芬)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。