全球外汇市场11月21日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行宣布货币政策决定

0828 - 德国11月采购经理人指数(PMI)初值

0858 - 欧元区11月PMI初值

0900 - 欧洲央行执委科尔参与英国央行主办的经济政策研究中心第30届年会讨论

0930 - 英国10月公共部门净借款(PSNB)

1100 - 英国11月工业联盟(CBI)总工业订单差值

1330 - 美国最近一周初请失业金人数

1330 - 美国10月生产者物价指数(PPI)

1330 - 美国负责金融机构事务的财政部助理部长Cyrus Amir-Mokri出席清算所年会，参加题为“银行业状况”的讨论

1358 - 美国11月Markit制造业PMI初值

1445 - 美联储理事鲍威尔在2013年清算所协会年会上讲话

1500 - 美国费城联邦储备银行11月制造业指数

1500 - 美国参议院金融委员会就叶伦担任美联储主席的提名进行表决

1730 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景讲话

1750 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策讲话

2130 - 美联储公布一周资产负债表

(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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