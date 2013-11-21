美国与加拿大经济指标预测--11月21日-11月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 11月21日-11月25日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 11月21日-12月2日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国建筑支出 9月 -- +0.6% 11月21日-12月4日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 11月18日当周 11月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月16日当周 33.5 33.9 四周均值(万人) -- 34.4 续请失业金人数(万人) 11月9日当周 287 287.4 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 核心PPI(较前月) 9月 +0.1% +0.1% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.4 51.8 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 正15.0 正19.8 11月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.9% +1.1% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月15日当周 -- 131.1 1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正6 11月25日当周 11月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国成屋待完成销售 10月 -- 101.6 成屋待完成销售(较上月) +2.0% -5.6% 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 11月 -- 3.6 11月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月23日当周 -- +0.1% 1330 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 9月 93.5 92.6 1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 92.2 -- 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 93.5 -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月23日当周 -- +3.5% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 9月 -- +0.3% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 9月 会地区房价指数(较前月) +0.9% +0.9% (较上年同期) +12.8% +12.8% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 都会地区房价指数(较前月) +0.7% +1.3% 1500 美国消费者信心指数 11月 72.5 71.2 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 11月 -- 正1 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 11月 -- 6.4 11月27日(三) -- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- -- 1200 美国抵押贷款市场指数 11月22日当周 -- 451.1 再融资指数 -- 1,941.3 1330 美国耐久财订单 10月 -1.5% +3.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.2% -0.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.3% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月23日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 11月16日当周 -- -- 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- -- 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 62.0 65.9 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月终值 -- 72.0 现况指数 -- 87.2 预期指数 -- 62.3 1500 美国领先指标 10月 +0.1% +0.7% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月22日当周 -- -- 11月28日(四) 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字145.8 1330 加拿大PPI(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- +1.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 戴素萍 审校 徐文焰)