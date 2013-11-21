表格：新加坡第三季GDP较上年同期成长5.8%，优于路透调查预估

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透新加坡11月21日 - 新加坡周四公布的2013年第三季经济增长数据显示:
* 第三季经季节调整GDP环比年率为增长1.3%，路透调查预估为持平
* 第三季GDP较上年同期增长5.8%，路透调查预估为增长5.3%
* 预期2014年经济增长率介于2-4%
* 将2013年经济增长率预估区间上调至3.5-4.0%，原为2.5-3.5%
以下为数据详情：
实际GDP变动(%)
2013 2013 2013 2012 2012
第三季 第二季* 第一季 第四季 第三季
环比年率 1.3 17.4 2.3 3.3 -4.6
(经季节调整)
较上年同期 5.8 4.4 0.3 1.5 0.0
* 为修正值 (完)
(编译 隋芬; 审校)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)