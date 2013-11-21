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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 08:14 BJT

表格：新加坡第三季GDP较上年同期成长5.8%，优于路透调查预估

路透新加坡11月21日 - 新加坡周四公布的2013年第三季经济增长数据显示:

* 第三季经季节调整GDP环比年率为增长1.3%，路透调查预估为持平

* 第三季GDP较上年同期增长5.8%，路透调查预估为增长5.3%

* 预期2014年经济增长率介于2-4%

* 将2013年经济增长率预估区间上调至3.5-4.0%，原为2.5-3.5%

以下为数据详情：

实际GDP变动(%)

2013 2013 2013 2012 2012

第三季 第二季* 第一季 第四季 第三季

环比年率 1.3 17.4 2.3 3.3 -4.6

(经季节调整)

较上年同期 5.8 4.4 0.3 1.5 0.0

* 为修正值 (完)

(编译 隋芬; 审校)
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