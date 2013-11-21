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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 08:20 BJT

表格：上周外资继续买超日本股票，日本投资者买超外国债券

路透东京11月21日 - 周四公布的资本流动数据显示，在截至11月16日的一周，外资继续买超日本股票。

上周外资买超12,949亿日圆日本股票，前周为买超2,745亿日圆。

上周日本投资者买超3,499亿日圆外国债券，此前一周为买超3,578亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

11月10日-11月16日 +1,294.9 +25.8 -530.0

11月3日-11月9日 +274.5r -322.2 +1,401.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

11月10日-11月16日 -89.8 +349.9 -3.4

11月3日-11月9日 -98.4 +357.8r +22.5

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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