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市场报道 | 2013年 11月 21日 星期四 08:17 BJT

《美国重要政经日程》--11月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据及10月生产者物价指数(PPI)

1330 - 全美气象服务(NWS)发布12月美国天气预测

1330 - 农业部发布一周出口销售报告

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据

1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，并宣布两年、五年及七年公债标售

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量

1800 - 财政部发售10年期通膨保值债券(TIPS)

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表 (完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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