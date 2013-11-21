《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月21日

*工商时报：

--台湾四大产（惨）业的未来与金融风险高度相关，银行局长桂先农昨日回答立委孙大千质询时表示，整体银行对面板总授信额约3,000-4,000亿台币，对DRAM产业则是1,000多亿台币，LED及太阳能各有500多亿台币，银行每天都在紧盯这些产业的经营及缴息。

--财政部9月30日正式松绑地上权土地可分割出售后，昨日正式首度公开标售地上权公有地，结果台北市五笔精华地段地上权土地，100%全数成功标脱，上演喷出行情。新纤旗下的新星兴业以每坪502万台币权利金，标得地上权〞新地王〞。

--金管会主委曾铭宗昨日表示，寿险公司投资台股不是用自己的资本或净值，而是保户的钱，所以寿险业投资个股〞至少没有投票权才正确〞，即未来上市柜公司董监选举时，寿险资金没有投票权。

*经济日报：

--财金部会全力动员推动公股银行整并，初步过滤各公股银行想法后，决定先指定国际业务居首的兆丰银行，扮演种子部队，提出评估报告，率先推动整并，以扩大规模。

--行政院长江宜桦昨日邀集跨部会首长讨论自由经济示范区。据了解，在江揆要求提升自由化下，包括国际医疗、陆资待遇、人流等，都将再做松绑。至于租税，跨部会仍维持限期限区落日共识，若能符合〞四新〞原则，就可给予租税优惠。

--海基会昨日宣布，大陆海协会长陈德铭将于下周二(26日)率经贸交流团访台八天，包括中国银行 行长李礼辉、上海自贸区管委会副主任简大年等人都在团员名单当中。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。