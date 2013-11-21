《新兴市场重要经济事件预告》--11月21日-11月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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11月21日(四)
伊斯坦布尔--第五届亚特兰大能源与经济委员会峰会(至11月22日)。捷克财长Jan Mladek、土耳其总统莒内和财长Mehmet Simsek将参会。
科伦坡--斯里兰卡财长拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)在议会介绍2014年预算，陈述明年经济政策(0230)。
北京--中国经济转型论坛。中国人民银行行长助理金琦讲话(0100)。
雅加达--第六届税收目的的透明化及信息交换全球论坛会议(至11月22日)。印尼财政部长Muhammad Chatib Basri将发表看法。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
11月22日(五)
暂无重要事件。
11月25日(一)
曼谷--亚洲开发银行(ADB)启动最新亚洲债市监测计划，涵盖东亚地区的本币债市发展。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
迪拜--全球伊斯兰经济峰会(至11月26日)。伊斯兰开发银行总裁H.E. Ahmed Mohammed Ali Al-Madani将发表看法。
11月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率政策会议。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月27日)。
11月27日(三)
多哈--卡塔尔央行举办“卡塔尔和中东在国际经济中日趋重要的地位”会议(至11月28日)。卡塔尔央行总裁Saud Al-Thani将发表讲话。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
11月28日(四)
暂无重要事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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