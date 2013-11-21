《新兴市场重要经济事件预告》--11月21日-11月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月21日(四)

伊斯坦布尔--第五届亚特兰大能源与经济委员会峰会(至11月22日)。捷克财长Jan Mladek、土耳其总统莒内和财长Mehmet Simsek将参会。

科伦坡--斯里兰卡财长拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)在议会介绍2014年预算，陈述明年经济政策(0230)。

北京--中国经济转型论坛。中国人民银行行长助理金琦讲话(0100)。

雅加达--第六届税收目的的透明化及信息交换全球论坛会议(至11月22日)。印尼财政部长Muhammad Chatib Basri将发表看法。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

11月22日(五)

暂无重要事件。

11月25日(一)

曼谷--亚洲开发银行(ADB)启动最新亚洲债市监测计划，涵盖东亚地区的本币债市发展。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

迪拜--全球伊斯兰经济峰会(至11月26日)。伊斯兰开发银行总裁H.E. Ahmed Mohammed Ali Al-Madani将发表看法。

11月26日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行利率政策会议。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月27日)。

11月27日(三)

多哈--卡塔尔央行举办“卡塔尔和中东在国际经济中日趋重要的地位”会议(至11月28日)。卡塔尔央行总裁Saud Al-Thani将发表讲话。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

11月28日(四)

暂无重要事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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